Perché le azioni di GameStop sono tornate a crescere (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è un posto libero come responsabile finanziario di GameStop: l’attuale dirigente Jim Bell lascerà l’incarico il 26 marzo, in base a quanto annunciato dalla compagnia con una lettera ufficiale inviata l’altro giorno alla Sec, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari. Il nuovo “chief financial officer” dovrà avere “le capacità e le qualifiche per aiutare GameStop ad accelerare la sua trasformazione”, spiega l’azienda in una nota. La notizia ha calamitato l’attenzione dei forum su Reddit, e il “social buzz” ha contribuito mercoledì a far salire nuovamente il titolo a 91,71 dollari, registrando un +103,94%, con almeno 30 milioni di azioni scambiate nell’ultima ora di sessione, spiega Bloomberg. Jim Bell, manager con esperienza nel settore ristorazione e retail di abbigliamento (Gap), era entrato in carica nel giugno ... Leggi su wired (Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è un posto libero come responsabile finanziario di: l’attuale dirigente Jim Bell lascerà l’incarico il 26 marzo, in base a quanto annunciato dalla compagnia con una lettera ufficiale inviata l’altro giorno alla Sec, l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari. Il nuovo “chief financial officer” dovrà avere “le capacità e le qualifiche per aiutaread accelerare la sua trasformazione”, spiega l’azienda in una nota. La notizia ha calamitato l’attenzione dei forum su Reddit, e il “social buzz” ha contribuito mercoledì a far salire nuovamente il titolo a 91,71 dollari, registrando un +103,94%, con almeno 30 milioni discambiate nell’ultima ora di sessione, spiega Bloomberg. Jim Bell, manager con esperienza nel settore ristorazione e retail di abbigliamento (Gap), era entrato in carica nel giugno ...

