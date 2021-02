Maria De Filippi: Barbara D'Urso non può parlare dei suoi programmi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Maria De Filippi ha chiesto e ottenuto da Mediaset che Barbara D'Urso non affronti i temi e inviti i personaggi delle sue trasmissioni. Maria De Filippi nel suo contratto ha posto un veto su Barbara D'Urso: secondo Dagospia la conduttrice di Amici ha ottenuto che a 'Carmelita' sia vietato trattare temi ed invitare personaggi delle sue trasmissioni. Tempi difficili per Barbaba D'Urso a Cologno Monzese: la conduttrice, in crisi di ascolto, dovrà chiudere in anticipo il suo Live Non è la D'Urso, sostituito da Paolo Bonolis e dal suo programma Avanti un altro di sera, una versione Vip che coinvolgerebbe molti concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello. Oggi Dagospia ha pubblicato un'indiscrezione che giustifica ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021)Deha chiesto e ottenuto da Mediaset cheD'non affronti i temi e inviti i personaggi delle sue trasmissioni.Denel suo contratto ha posto un veto suD': secondo Dagospia la conduttrice di Amici ha ottenuto che a 'Carmelita' sia vietato trattare temi ed invitare personaggi delle sue trasmissioni. Tempi difficili per Barbaba D'a Cologno Monzese: la conduttrice, in crisi di ascolto, dovrà chiudere in anticipo il suo Live Non è la D', sostituito da Paolo Bonolis e dal suo programma Avanti un altro di sera, una versione Vip che coinvolgerebbe molti concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello. Oggi Dagospia ha pubblicato un'indiscrezione che giustifica ...

