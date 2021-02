LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: chi riuscirà a scalfire il primato di Pogacar a Jebel Jais? (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta tappa – La cronaca della quarta tappa – La vittoria di Sam Bennett – La presentazione del Giro d’Italia 2021 – Il percorso ai raggi X della Corsa Rosa 2021 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’UAE Tour. Quella odierna sarà la giornata decisiva per le sorti della classifica generale della corsa. La Fujairah-Jebel Jais di 170 chilometri infatti, rappresenta il secondo e ultimo arrivo in salita di questa edizione, dove si daranno battaglia tutti i pretendenti alla vittoria finale. La corsa partirà dalla città di Fujairah e si dirigerà a nord, prima di terminare ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quarta– La vittoria di Sam Bennett – La presentazione del Giro d’Italia 2021 – Il percorso ai raggi X della Corsa Rosa 2021 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladell’UAE. Quella odierna sarà la giornata decisiva per le sorti della classifica generale della corsa. La Fujairah-di 170 chilometri infatti, rappresenta il secondo e ultimo arrivo in salita di questa edizione, dove si daranno battaglia tutti i pretendenti alla vittoria finale. La corsa partirà dalla città di Fujairah e si dirigerà a nord, prima di terminare ...

