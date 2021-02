Il presidente messicano non sta mantenendo le sue promesse (Di giovedì 25 febbraio 2021) In due anni al potere Andrés Manuel López Obrador non ha fatto niente per alleviare le sofferenze della popolazione. La gestione della pandemia è stata disastrosa, mentre il potere è sempre più accentrato nelle sue mani. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) In due anni al potere Andrés Manuel López Obrador non ha fatto niente per alleviare le sofferenze della popolazione. La gestione della pandemia è stata disastrosa, mentre il potere è sempre più accentrato nelle sue mani. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : presidente messicano Il presidente messicano non mantiene le sue promesse "Stiamo vivendo un momento stellare", ha dichiarato il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador il 10 febbraio, a poco più di due anni dall'inizio del suo mandato. È difficile trovarne delle prove. Perfino per gli standard di un mondo devastato ...

L'ambasciatore del Messico ricevuto dal sindaco Zuccarini Nel saluto di benvenuto al diplomatico il presidente del Consiglio, Lorenzo Schiarea , ha ... Il sindaco Zuccarini ha ringraziato per la sua visita l'ambasciatore messicano. " E' importante questa ...

Messico: Moody's, da riforma industria elettrica possibili impatti negativi su rating L'agenzia di rating Moody's torna ad accendere i riflettori sulle scelte di politica energetica del Messico. Presentando il rapporto ...

