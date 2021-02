Il CorSport sul cambio modulo di Gattuso: “è una scelta (quasi) surreale” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per tentare di passare il turno in Europa League, Gattuso cambierà ancora modulo. Contro il Granada utilizzerà un 3-4-1-2. Una mossa della disperazione, scrive il Corriere dello Sport. “Se non è un inedito, ci manca poco: dev’essere la disperazione che spinge ad inventarsi una vita nuova, a buttarla sul tappeto verde come se fossero le ultime fiches in tasca, a giocarsela a dadi o in una mano di chemin de fer o anche con la difesa a tre. È una scelta (quasi) surreale e quando Gattuso l’ha sfruttata, non gli è poi andata così bene”. La prima volta, fu il 31 gennaio, nel finale della sfida con il Parma. Poi di nuovo con l’Atalanta. Le novità che proporrà stasera Gattuso, continua il quotidiano sportivo, “testimoniano la volontà di provarci dopo aver saccheggiato tutto il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per tentare di passare il turno in Europa League,cambierà ancora. Contro il Granada utilizzerà un 3-4-1-2. Una mossa della disperazione, scrive il Corriere dello Sport. “Se non è un inedito, ci manca poco: dev’essere la disperazione che spinge ad inventarsi una vita nuova, a buttarla sul tappeto verde come se fossero le ultime fiches in tasca, a giocarsela a dadi o in una mano di chemin de fer o anche con la difesa a tre. È unae quandol’ha sfruttata, non gli è poi andata così bene”. La prima volta, fu il 31 gennaio, nel finale della sfida con il Parma. Poi di nuovo con l’Atalanta. Le novità che proporrà stasera, continua il quotidiano sportivo, “testimoniano la volontà di provarci dopo aver saccheggiato tutto il ...

