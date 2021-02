GF Vip, il web contro Dayane Mello: l’elenco di tutte le frasi orribili dette da lei e poi censurate (FOTO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) A causa di tutto quello che è accaduto al GF Vip, i social sono letteralmente spaccati in due tra i sostenitori di Dayane Mello e quelli di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, nelle ultime ore, si è reso protagonista di frasi alquanto pesanti contro la modella, pertanto, c’è chi sta esortando la produzione a prendere provvedimenti contro di lui. I sostenitori dell’influencer, però, per contro, stanno racimolando tutte le frasi più gravi pronunciate dalla Mello durante questa esperienza a cui, tuttavia, non si è dato peso. Si tratta di espressioni omofobe, aggressive e pesanti, che in altre occasioni sono state severamente punite. Le frasi gravi di Dayane Mello al GF Vip I fan di Tommaso Zorzi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) A causa di tutto quello che è accaduto al GF Vip, i social sono letteralmente spaccati in due tra i sostenitori die quelli di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, nelle ultime ore, si è reso protagonista dialquanto pesantila modella, pertanto, c’è chi sta esortando la produzione a prendere provvedimentidi lui. I sostenitori dell’influencer, però, per, stanno racimolandolepiù gravi pronunciate dalladurante questa esperienza a cui, tuttavia, non si è dato peso. Si tratta di espressioni omofobe, aggressive e pesanti, che in altre occasioni sono state severamente punite. Legravi dial GF Vip I fan di Tommaso Zorzi ...

