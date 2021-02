Federica Panicucci in apertura di trasmissione si rivolge a Belen e le dice che …

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 25 febbraio 2021), in più di un’occasione, ha dimostrato di essere amica diRodriguez e più volte si è schierata dalla sua parte anche rischiando di essere impopolare. Quando a settembre, dopo la fine della sua storia d’amore con il marito, Stefano De Martino,aveva appena iniziato una storia d’amore con Antonino Spinalbanese e i fotografi la inseguivano in ogni momento della sua giornata,mostrò dei segnali di grande nervosismo dei quali si parlò in un puntata di Mattino 5, lacondotta da. Ospite c’era Morena Zapparoli la moglie di Gianfranco Funari che ebbe modo di criticaree disse che non era corretto scappare di fronte ai fotografi ma la...