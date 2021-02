Caso Suarez, esaminatore patteggia condanna (Di giovedì 25 febbraio 2021) PERUGIA - Lorenzo Rocca ha patteggiato davanti al gip di Perugia una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d'ufficio e falso in relazione all'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) PERUGIA - Lorenzo Rocca hato davanti al gip di Perugia unaa un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d'ufficio e falso in relazione all'...

