Anticipazioni Uomini e donne del 24 febbraio: Gemma riceve richieste un po’ spinte (Di giovedì 25 febbraio 2021) Anticipazioni Uomini e donne: la sfilata Nel pomeriggio del 24 febbraio c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, per le cui Anticipazioni oggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Come vi abbiamo già raccontato, la puntata è iniziata con la scelta di Riccardo e Roberta. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 febbraio 2021): la sfilata Nel pomeriggio del 24c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di, per le cuioggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Come vi abbiamo già raccontato, la puntata è iniziata con la scelta di Riccardo e Roberta. L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Anticipazioni #Uominiedonne del 24 febbraio: Gemma riceve richieste un po' spinte - zazoomblog : Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e CATALDO lei non vuole saperne e… - #Uomini #donne #anticipazioni: #GEMMA - Notiziedi_it : Uomini e donne oggi, anticipazioni e puntata in diretta streaming con Video Witty TV | 25 febbraio 2021 - TrashCafoni : ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: Maria ci restituisce Mariano ‘Ttoggiuro - italiaserait : Uomini e Donne 25 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico -