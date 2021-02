Videogiochi: arriva UFO Robo Goldrake per PC e console (Di mercoledì 24 febbraio 2021) UFO Robot Goldrake diventa un videogioco, in arrivo per PC e console: l’annuncio è stato dato da Microids and Dynamic Planning Su monitor e schermi Tv tra poco si potrà giocare a UFO Robot Goldrake. Il celebre cartone animato, con cui sono cresciuti migliaia di ragazzi tra gli anni ’80 e ’90, diventa infatti un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) UFOdiventa un videogioco, in arrivo per PC e: l’annuncio è stato dato da Microids and Dynamic Planning Su monitor e schermi Tv tra poco si potrà giocare a UFO. Il celebre cartone animato, con cui sono cresciuti migliaia di ragazzi tra gli anni ’80 e ’90, diventa infatti un… L'articolo Corriere Nazionale.

Goldrake: arriva il videogame del robot anni '80 Microids e Dynamic Planning uniscono le forze per realizzare un videogioco sul famoso robot giapponese. Si potrà giocare su Pc e console.

