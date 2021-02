Very Mobile compie un anno e regala giga illimitati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 – Very Mobile, l’operatore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., spegne oggi la sua prima candelina e, per l’occasione, fa un regalo speciale a tutti i suoi clienti: giga illimitati per l’intera giornata. L’ideale per navigare, guardare video o ascoltare musica in streaming, condividere foto o video e chattare senza consumare il traffico dati incluso nella loro offerta. Fin dalla nascita, Very Mobile si è contraddistinto per la qualità del servizio e per la convenienza delle proprie proposte. Le offerte di Very Mobile prevedono 30 o 100 giga, minuti e SMS illimitati a partire da 4,99 euro al mese, senza vincoli di durata, penali di disattivazione o qualsiasi altro costo ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 –, l’operatore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., spegne oggi la sua prima candelina e, per l’occasione, fa un regalo speciale a tutti i suoi clienti:per l’intera giornata. L’ideale per navigare, guardare video o ascoltare musica in streaming, condividere foto o video e chattare senza consumare il traffico dati incluso nella loro offerta. Fin dalla nascita,si è contraddistinto per la qualità del servizio e per la convenienza delle proprie proposte. Le offerte diprevedono 30 o 100, minuti e SMSa partire da 4,99 euro al mese, senza vincoli di durata, penali di disattivazione o qualsiasi altro costo ...

tariffando : Festa per i clienti Very: Giga Illimitati gratis - mondomobileweb : Very Mobile compie 1 anno: dalla prima offerta al VoLTE, eSIM e Porta un Amico - pxel : 5€ di ricarica omaggio per te se attivi una SIM Very Mobile con il mio codice amico VWYSFAPK. Very è l'operatore vi… - HDblog : RT @HDblog: Very Mobile compie un anno: GIGA illimitati per tutti i clienti il 24 febbraio - cellicom : Very Mobile festeggia il compleanno con un regalo per i clienti -