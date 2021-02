Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi in Parlamento le comunicazioni di speranza sulle nuove misure per il contrasto al covid con le varianti che stanno accelerando la diffusione del virus anche in Italia draghi penso un decreto e cerca la quadra politica tra per turisti e rigoristi Salvini lei mi chiedono di riaprire dove si può ma il GPS invita alla prudenza si teme una terza Ondata Specialmente in Lombardia il tasso di positività Nazionale scende intanto al 4,4 altri 356 decessi Unione Europea rischio di un nuovo taglio delle doti del vaccino astrazeneca Si indaga sull’uccisione dell’ambasciatore Attanasio del Carabiniere Iacovacci Rossa sono in Congo per verifiche mentre stamani asaranno eseguite le autopsie sulle salme delle vittime rientrato ieri sera in Italia accolte draghi ministri ...