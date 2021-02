Suicida Antonio Catricalà, ex presidente dell’Antitrust: si è sparato un colpo di pistola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il corpo senza vita di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, è stato trovato sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli. Sul posto la Polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe Suicidato sparandosi un colpo di pistola. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il corpo senza vita di, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante, è stato trovato sul balcone del suo appartamento in viaBertoloni, nel quartiere Parioli. Sul posto la Polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto., secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbeto sparandosi undi. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica. L'articolo Secolo d'Italia.

RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - repubblica : Morto suicida Antonio Catricalà, ex garante dell'Antitrust - popoloZeta : RT @MediasetTgcom24: Roma, morto suicida Antonio Catricalà #antoniocatricalà - Pressagencynews : Roma, morto suicida l’ex sottosegretario Antonio Catricalà -