Sabrina Ferilli | sapete chi è il suo ex marito? Prima di Flavio Cattaneo c’era lui

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attualmenteè felicemente sposata con il manager, ma chi è il suo ex? Lo conosciamo benissimo. È una delle più grandi attrici di sempre,. Recentemente in onda come capo della giuria popolare a Tu si que Vales e come ‘regalo’ per un’emozionante storia di C’è Posta per Te, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.