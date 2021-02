Roma, controlli serrati nel weekend, stretta su spiagge e piazze: «Transenne e accessi contingentati in centro» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, si è svolto il tavolo tecnico per pianificare i controlli per il contenimento ed il contrasto al Covid-19. Nel mirino, come di consueto, ci saranno vie, piazze e località di mare. Queste ultime infatti, in caso di bel tempo, torneranno quasi certamente ad affollarsi. Rafforzati i servizi anti assembramento anche in centro e nelle zone più affollate come ad esempio a Trastevere. controlli anti Covid, stretta anche per il prossimo weekend: ecco le zone attenzionate Il piano dei controlli per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 segue il modello già in atto nella capitale nelle zone più a rischio. Parliamo ovviamente del centro storico, dell’Area del Tridente, Piazza del Popolo e il Pincio. Monitorate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021), si è svolto il tavolo tecnico per pianificare iper il contenimento ed il contrasto al Covid-19. Nel mirino, come di consueto, ci saranno vie,e località di mare. Queste ultime infatti, in caso di bel tempo, torneranno quasi certamente ad affollarsi. Rafforzati i servizi anti assembramento anche ine nelle zone più affollate come ad esempio a Trastevere.anti Covid,anche per il prossimo: ecco le zone attenzionate Il piano deiper il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 segue il modello già in atto nella capitale nelle zone più a rischio. Parliamo ovviamente delstorico, dell’Area del Tridente, Piazza del Popolo e il Pincio. Monitorate ...

