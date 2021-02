Roma-Braga, Fonseca: “Il turno non è ancora chiuso. El Shaarawy? È pronto, partirà dall’inizio” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Roma nella serata di giovedì affronterà il Braga nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.Napoli-Granada, Gattuso: “Abbiamo il dovere di crederci, servirà motivazione. Mertens? Ho una speranza”I giallorossi dovranno vedersela contro i portoghesi che affronteranno in modo apparentemente tranquillo visto lo 0-2 ottenuto nel match d'andata in terra lusitana. Il tecnico Romanista, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.VIDEO Atalanta-Real Madrid, quante assenze tra i blancos: le probabili formazioni del match"Questo turno non è chiuso, dobbiamo avere il giusto atteggiamento. Conosco bene l'atteggiamento di questo club, il Braga vuole cambiare il risultato. El Shaarawy? Giocherà, è ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lanella serata di giovedì affronterà ilnella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.Napoli-Granada, Gattuso: “Abbiamo il dovere di crederci, servirà motivazione. Mertens? Ho una speranza”I giallorossi dovranno vedersela contro i portoghesi che affronteranno in modo apparentemente tranquillo visto lo 0-2 ottenuto nel match d'andata in terra lusitana. Il tecniconista, Paulo, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.VIDEO Atalanta-Real Madrid, quante assenze tra i blancos: le probabili formazioni del match"Questonon è, dobbiamo avere il giusto atteggiamento. Conosco bene l'atteggiamento di questo club, ilvuole cambiare il risultato. El? Giocherà, è ...

