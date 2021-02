Nominati i sottosegretari. La Lista 19 donne e 20 uomini. I nomi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le donne sono 19 e gli uomini sono 20. Sara' successivamente assegnato il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport. Il nodo della delega all'Editoria è stato... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 39 idal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, lesono 19 e glisono 20. Sara' successivamente assegnato ilo alla presidenza del consiglio con delega allo sport. Il nodo della delega all'Editoria è stato... Segui su affaritaliani.it

repubblica : ?? Cdm, nominati sottosegretari: sono 39, 19 donne. Gabrielli alla sicurezza, Molteni (Lega) all'Interno, Amendola a… - borghi_claudio : @marcodimeco Ehm... due motivi: il primo è che il governo è in buona parte in continuità con il precedente, in part… - a42nno : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Nominati 39 #sottosegretari, 19 donne e 20 uomini: ecco tutti i nomi - nuccia20 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Nominati 39 #sottosegretari, 19 donne e 20 uomini: ecco tutti i nomi - Adnkronos : #GovernoDraghi, nominati i #sottosegretari: chi sono -

Ultime Notizie dalla rete : Nominati sottosegretari Sottosegretari Draghi, all'Istruzione Ascani (Pd) e Floridia (M5S) tra le favorite Prossime mosse Come riferisce il nostro vice direttore Reginaldo Palermo in un articolo precedente , secondo quanto previsto dalla legge 400 del 1988 , i sottosegretari vengono nominati dal ...

Claudio Durigon torna nella squadra di Governo. Prima nomina anche per Francesco Battistoni Dovrebbero essere 34 I sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri che comincerà a breve. 11 dovrebbero andare al M5s, che puntava a 12 caselle. La Lega ne otterrebbe 7, il Pd sei - 5 donne e ...

Il Cdm slitta alle 18, all'odg la nomina dei sottosegretari Agenzia ANSA Antonio Catricalà si è tolto la vita È morto Antonio Catricalà. Il corpo senza vita dell'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, che aveva 69 anni, è stato trovato sul balcone del suo appartamento i ...

Governo Draghi, la deputata calabrese Nesci (M5s) nominata sottosegretario Dopo lunghe trattative concluso il Consiglio dei ministri. Il nome della parlamentare è tra gli undici caldeggiati dal Movimento 5 stelle ...

Prossime mosse Come riferisce il nostro vice direttore Reginaldo Palermo in un articolo precedente , secondo quanto previsto dalla legge 400 del 1988 , ivengonodal ...Dovrebbero essere 34 Idal Consiglio dei ministri che comincerà a breve. 11 dovrebbero andare al M5s, che puntava a 12 caselle. La Lega ne otterrebbe 7, il Pd sei - 5 donne e ...È morto Antonio Catricalà. Il corpo senza vita dell'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, che aveva 69 anni, è stato trovato sul balcone del suo appartamento i ...Dopo lunghe trattative concluso il Consiglio dei ministri. Il nome della parlamentare è tra gli undici caldeggiati dal Movimento 5 stelle ...