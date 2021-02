L' Olimpia ingaggia l' americano di coppa | ecco Jeremy Evans

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 febbraio 2021 - Arriva un rinforzo sotto canestro per Milano. Ufficiale l'arrivo in casa, con accordo fino a fine stagione, di, ala - centro classe 1987, lo scorso ...

"Sono grato all'per avermi dato l'opportunità di giocare per una grande organizzazione - dice lo stesso Jeremy Evans che indosserà il numero 40 - . Sono contento di potermi mettere subito al ...Nella carriera del giocatore spiccano due scudetti giovanili U15 e U17 con l'Milano, con la quale ha svolto tutta la trafila dall'U13 all'U19 e collezionato 3 presenze nella massima serie ...Milano, 24 febbraio 2021 - Arriva un rinforzo sotto canestro per Milano. Ufficiale l'arrivo in casa Olimpia, con accordo fino a fine stagione, di Jeremy Evans, ala-centro classe 1987, lo scorso anno a ...Mohamed Touré è il nuovo Play gigliato. Oggi la JuVi ha confermato ufficialmente l'accordo. In uscita dall'Omnia Pavia con la quale ha disputato una stagione e mezza (oltre alla Supercoppa), lo scorso ...