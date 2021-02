Journey to the Savage Planet per Google Stadia ed il bug risolto a tre settimane dalla chiusura degli studi interni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) All'inizio di questo mese, Google ha annunciato di aver annullato tutto lo sviluppo interno del gioco chiudendo inoltre tutti gli studi e concentrandosi quindi su titoli di terze parti. Ciò ha portato alla chiusura di Typhoon studios, solo 14 mesi dopo la sua acquisizione. Conseguentemente il loro gioco, Journey to the Savage Planet è stato abbandonato sulla piattaforma. Ironia della sorte, lo studio ha ufficialmente chiuso i battenti lo stesso giorno in cui Journey to the Savage Planet è stato lanciato per Stadia. E come nel caso della maggior parte dei giochi in questi giorni, anche il titolo dello sfortunato studio non è esente da bug. Attraverso Reddit sono giunte ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) All'inizio di questo mese,ha annunciato di aver annullato tutto lo sviluppo interno del gioco chiudendo inoltre tutti glie concentrandosi quindi su titoli di terze parti. Ciò ha portato alladi Typhoonos, solo 14 mesi dopo la sua acquisizione. Conseguentemente il loro gioco,to theè stato abbandonato sulla piattaforma. Ironia della sorte, loo ha ufficialmente chiuso i battenti lo stesso giorno in cuito theè stato lanciato per. E come nel caso della maggior parte dei giochi in questi giorni, anche il titolo dello sfortunatoo non è esente da bug. Attraverso Reddit sono giunte ...

