Infortunio Jannik Sinner, come sta l’azzurro: problemi alla schiena a Montpellier (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi Jannik Sinner è stato eliminato nel primo turno del torneo ATP 250 di Montpellier, in Francia, dallo sloveno Aljaz Bedene, che si è imposto in rimonta per 3-6 6-2 7-6. l’azzurro però è stato fortemente condizionato da un problema lombare negli ultimi game del match. Sinner è stato costretto a chiamare il medical time out nel bel mezzo del tie break decisivo, quando era sotto 2-4, prima di cedere 3-7. Secondo quanto comunicato dalla FederTennis, però, Sinner scenderà regolarmente in campo a Rotterdam, dove, con il forfait di Matteo Berrettini, entrerà in tabellone senza bisogno della wild card. Questa la comunicazione presente sul sito federale: “Per fortuna comunque, rassicurano dal team, niente di grave per il giovane azzurro, che pensa già ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella mattinata di oggiè stato eliminato nel primo turno del torneo ATP 250 di, in Francia, dallo sloveno Aljaz Bedene, che si è imposto in rimonta per 3-6 6-2 7-6.però è stato fortemente condizionato da un problema lombare negli ultimi game del match.è stato costretto a chiamare il medical time out nel bel mezzo del tie break decisivo, quando era sotto 2-4, prima di cedere 3-7. Secondo quanto comunicato dFederTennis, però,scenderà regolarmente in campo a Rotterdam, dove, con il forfait di Matteo Berrettini, entrerà in tabellone senza bisogno della wild card. Questa la comunicazione presente sul sito federale: “Per fortuna comunque, rassicurano dal team, niente di grave per il giovane azzurro, che pensa già ...

Affaritaliani : Jannik Sinner bruciante sconfitta a Montpellier e infortunio nel tie break - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: La giornata nera di Sinner ?? Non era il miglior Jannik quello visto nella sfida di primo turno a Montpellier contro Bed… - ellepereffe : La sconfitta di oggi a Jannik non può che fare bene (e poi Bedene non è mica uno scappato di casa, anzi). Deve cres… - WeAreTennisITA : La giornata nera di Sinner ?? Non era il miglior Jannik quello visto nella sfida di primo turno a Montpellier contro… -