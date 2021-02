Gli esperti hanno trovato un modo per scoprire cosa stai digitando durante le videochiamate

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un nuovo framework di attacco mira a dedurre le sequenze di tasti digitati da un utente all’estremità opposta di una videoconferenza, semplicemente sfruttando il feed video per correlare i movimenti del corpo osservabili al testo digitato. La ricerca è stata intrapresa da Mohd Sabra, e Murtuza Jadliwala dell’Università del Texas a San Antonio e Anindya Maiti dell’Università dell’Oklahoma, che affermano che l’attacco può essere esteso oltre i feed video in diretta a quelli trasmessi in streaming su YouTube e Twitch fintanto che un campo visivo della webcam cattura i movimenti visibili della parte superiore del corpo dell’utente target. “Con la recente ubiquità dell’hardware di acquisizione video incorporato in molti dispositivi elettronici di consumo, come smartphone, tablet e laptop, la minaccia di fuga di informazioni attraverso i canali visivi si è amplificata”, ...