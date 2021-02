Gerard Dépardieu è indagato per violenza sessuale nei confronti di una giovane collega (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E' finito sotto accusa per stupro e violenze sessuali verso una collega Gerard Depardieu, il popolare attore di cinema francese. Avrebbe commesso i reati nell'estate 2018 ai danni di una giovane ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E' finito sotto accusa per stupro e violenze sessuali verso unaDepardieu, il popolare attore di cinema francese. Avrebbe commesso i reati nell'estate 2018 ai danni di una...

