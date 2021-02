Eccellenza, Coni: “Ripresa? Non è una nostra responsabilità, decisione spetta alla Figc” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il campionato italiano di Eccellenza è attualmente in una situazione di stand-by, a causa dell’emergenza Coronavirus. Molteplici club hanno richiesto un’imminente Ripresa della competizione al Coni, soprattutto per una questione economica, sebbene l’organo sportivo italiano abbia rispedito al mittente le lettere ricevute, esimendosi dalle responsabilità sottintese. Di seguito quanto dichiarato dal Coni, in riferimento alla spinosa questione: “Ai sensi del Dpcm vigente, nessuna decisione sul Campionato di Eccellenza può essere attribuita al Coni, che si limita a recepire quanto deciso e trasmesso dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, quindi nel caso in questione dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio“. Nessuna ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il campionato italiano diè attualmente in una situazione di stand-by, a causa dell’emergenza Coronavirus. Molteplici club hanno richiesto un’imminentedella competizione al, soprattutto per una questione economica, sebbene l’organo sportivo italiano abbia rispedito al mittente le lettere ricevute, esimendosi dallesottintese. Di seguito quanto dichiarato dal, in riferimentospinosa questione: “Ai sensi del Dpcm vigente, nessunasul Campionato dipuò essere attribuita al, che si limita a recepire quanto deciso e trasmesso dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, quindi nel caso in questione dFederazione Italiana Giuoco Calcio“. Nessuna ...

Eccellenza d'interesse nazionale Il Coni rimanda ogni decisione

