' Cristiano Ronaldo verso l' addio alla Juve a fine stagione

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Resta o va via? I dubbi sul futuro dicontinuano a tenere banco. Almeno per i bookmaker. Gli analisti di Sisal Matchpoint quotano l'già in estate del fuoriclasse ...

UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di @WMckennie ??La #Juventus stende 3-0 il #Crotone e risale al 3° pos… - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulu… - Corriere : Cristiano Ronaldo in ansia, Pepe il gatto suo e di Georgina investito. Adesso sta meglio - alessandrobena2 : RT @NonSoloJuve: ??”Di solito gli attaccanti quando arriva il cross fanno 1-2 passi prima di staccare. Cristiano #Ronaldo ha una rincorsa di… - javier_astorga : @Djgehg @SaoMane @TioYabi31 @Cooperativa Le falto cristiano Ronaldo (36)?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

CalcioMercato.it

Resta o va via? I dubbi sul futuro dialla Juve continuano a tenere banco. Almeno per i bookmaker. Gli analisti di Sisal Matchpoint quotano l'addio già in estate del fuoriclasse portoghese a 1,65. Una quota nettamente ...'Ho marcato i più grandi attaccanti della Serie A: Ibrahimovic,, Dybala, Immobile, Lukaku e altri. Ilicic è al loro livello e forse anche di più ', dichiara il difensore di Gasperini. 'Non ...Cristiano Ronaldo ha segnato il 41% della Juventus in questa Serie A. Numeri importantissimi che testimoniano, semmai ce ne fosse bisogno, l'importanza del giocatore portoghese nell'economia del gioco ...Con il gol segnato ieri alla Lazio, Robert Lewandowski è diventato il terzo miglior marcatore nella storia della Champions League. Il polacco ha ...