Cortina Snowkite Contest | nella tappa finale gli sponsor sono protagonisti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il CSC, alias, torna a “volare” sulla neve di Passo Giau. I più grandi campioni mondiali didaranno spettacolo con salti mozzafiato tra terra e cielo. Dal 18 al 21 marzo andrà in scena questo appuntamento cresciuto di edizione in edizione e diventato – come annunciato dall’IKA, International Kiteboarding Association – ladellaWorld Cup, assegnando i titoli mondiali di Big Air e Freestyle. Il merito va a tutti coloro che credono fortemente in quest’impresa follemente audace, colorata e adrenalinica. Aziende e imprese che nonostante la stagione segnata dalle difficoltà scelgono di guardare avanti, puntando sullo sport ai massimi livelli e sulla voglia di divertirsi sulla neve, in completa sicurezza. Gli ...