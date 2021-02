Corsport: via Gattuso subito, se il Napoli non dà segni di vita contro il Granada (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Domani contro il Granada il Napoli dovrà dare segni di vita, scrive il Corriere dello Sport, dovrà dimostrare di essere una squadra diversa da quella vista in campo nelle ultime sfide contro Atalanta e Granada. Il Napoli cerca l’impresa con il Granada per rimettere in piedi i sedicesimi di Europa League, di certo non compromessi ma certamente complicati dal 2-0 incassato poco meno di una settimana fa in Spagna; o quanto meno dovrà dare l’idea di volerci provare. La rivoluzione è già stata decisa da parte del presidente, ma un’ulteriore sconfitta potrebbe avere l’esito di anticiparne i tempi via Gattuso subito e dentro un sostituto. Il nome più plausibile continua ad essere quello di Rafa Benitez, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Domaniilildovrà daredi, scrive il Corriere dello Sport, dovrà dimostrare di essere una squadra diversa da quella vista in campo nelle ultime sfideAtalanta e. Ilcerca l’impresa con ilper rimettere in piedi i sedicesimi di Europa League, di certo non compromessi ma certamente complicati dal 2-0 incassato poco meno di una settimana fa in Spagna; o quanto meno dovrà dare l’idea di volerci provare. La rivoluzione è già stata decisa da parte del presidente, ma un’ulteriore sconfitta potrebbe avere l’esito di anticiparne i tempi viae dentro un sostituto. Il nome più plausibile continua ad essere quello di Rafa Benitez, ...

