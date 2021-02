Congo, autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in scontro a fuoco, non in un’esecuzione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non è stata un’esecuzione, ma la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, in Congo, è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a fuoco. Il dato emerge dai primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli. I colpi che hanno causato la morte dei due italiani sono in totale quattro. I due sono stati raggiunti da due colpi ciascuno. Secondo l’esito della Tac, i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non è stata, ma la morte dell'ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, in, è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a. Il dato emerge dai primi risultati dell'disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli. I colpi che hanno causato la morte dei due italiani sono in totale quattro. I due sono stati raggiunti da due colpi ciascuno. Secondo l’esito della Tac, i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra.

