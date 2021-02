Chi è contro il segretario. I nomi Pd, è partito l'assalto a Zingaretti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nicola Zingaretti ha aperto al congresso del partito Democratico, che ormai è quasi certo si terrà entro la fine dell'anno. L'ipotesi che il segretario Dem si presenti dimissionario all'assemblea nazionale del 13-14 marzo continua ad aleggiare al Nazareno, anche se l'ipotesi più probabile al momento è che il Governatore del Lazio, insieme al kingmaker Goffredo Bettini... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nicolaha aperto al congresso delDemocratico, che ormai è quasi certo si terrà entro la fine dell'anno. L'ipotesi che ilDem si presenti dimissionario all'assemblea nazionale del 13-14 marzo continua ad aleggiare al Nazareno, anche se l'ipotesi più probabile al momento è che il Governatore del Lazio, insieme al kingmaker Goffredo Bettini... Segui su affaritaliani.it

berlusconi : L’attentato contro chi rappresenta l’Italia nel mondo è un attentato contro tutti gli italiani. Ci aspettiamo dalle… - AnnalisaChirico : Su @ilfoglio_it i nomi dei 328 medici e infermieri che hanno perso la vita lottando a mani nude,privi dei dispositi… - sandrogozi : Profondo dolore per la morte dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del militare Vittorio Iacovacci nell'attentato in C… - Notiziedi_it : Chi è Jamal Musiala: il 17enne del Bayern Monaco in gol in Champions League contro la Lazio - Affaritaliani : Pd, Zingaretti sotto assedio. Ecco chi è contro il segretario del Pd. I nomi -