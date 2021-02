All-Star Game 2021, annunciate tutte le stelle (e le riserve) del match (Di mercoledì 24 febbraio 2021) annunciate le 14 riserve, scelte dagli allenatori, che andranno a completare i già noti quintetti per il prossimo All-Star Game di Atlanta Tramite i propri profili social, la NBA ha reso note le 14 riserve, scelte dai trenta allenatori della Lega, che andranno a completare i roster dell’All-Star Game di Atlanta che vedrà impegnate le stelle più splendenti del basket americano la notte del 7 marzo. Dopo i voti dei tifosi, dei giornalisti e degli stessi giocatori che hanno scelto i quintetti di partenza delle due squadra capitanate da Lebron James e Kevin Durant (i due giocatori più votati delle rispettive conference), gli head coach delle trenta franchigie hanno scelto 14 riserve divise equamente fra Est e Ovest. Le scelte non ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021)le 14, scelte dagli allenatori, che andranno a completare i già noti quintetti per il prossimo All-di Atlanta Tramite i propri profili social, la NBA ha reso note le 14, scelte dai trenta allenatori della Lega, che andranno a completare i roster dell’All-di Atlanta che vedrà impegnate lepiù splendenti del basket americano la notte del 7 marzo. Dopo i voti dei tifosi, dei giornalisti e degli stessi giocatori che hanno scelto i quintetti di partenza delle due squadra capitanate da Lebron James e Kevin Durant (i due giocatori più votati delle rispettive conference), gli head coach delle trenta franchigie hanno scelto 14divise equamente fra Est e Ovest. Le scelte non ...

SkySportNBA : ?? MICHAEL JORDAN compie 58 anni. Auguri? ? ?? 6 Titoli NBA ?? 6 Volte MVP Finals ?? 5 volte MVP regular season ?? 14 vo… - BasketItalyit : #AllStarGame2021: L'esclusione di @DevinBook non va proprio giù alle star @NBA, ecco come si espresse a riguardo! ??… - Lvmbowski : @Federic0Franki Era una provocazione (impossibile già dal principio per le logiche dell'all star game) dettata dal… - RiccardoTom13 : L’All star game è una puttanata ed essere e non essere selezionati non significa nulla #NBAAllStar - altrilibertini : RT @BottDontLie: Scoprite se abbiamo beccato tutte le convocazioni all'All Star Game -