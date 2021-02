Vuole festeggiare la nascita del figlio con fuochi d’artificio, ma gli esplodono in mano (Di martedì 23 febbraio 2021) Era cosi felice dell’arrivo del figlio da voler festeggiare con dei petardi, ma uno di questi gli è esploso in mano, uccidendolo. Aveva solo 28 anni Christopher Pekny, il ragazzo statunitense morto per un caso particolare: è stato ucciso infatti da un petardo che lui stesso stava preparando per festeggiare la nascita del figlio. In particolare l’uomo avrebbe dovuto festeggiare la scoperta del sesso del nascituro, ma i festeggiamenti si sono trasformati in una terribile tragedia… il bambino non conoscerà mai il padre! L’incidente si è sviluppato nel quartiere di Liberty, nei pressi di New York, dove il ragazzo viveva con la famiglia ed i suoi due fratelli, anch’essi coinvolti nell’esplosione e rimasti feriti. LEGGI ANCHE >>> Omicidio di ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) Era cosi felice dell’arrivo delda volercon dei petardi, ma uno di questi gli è esploso in, uccidendolo. Aveva solo 28 anni Christopher Pekny, il ragazzo statunitense morto per un caso particolare: è stato ucciso infatti da un petardo che lui stesso stava preparando perladel. In particolare l’uomo avrebbe dovutola scoperta del sesso del nascituro, ma i festeggiamenti si sono trasformati in una terribile tragedia… il bambino non conoscerà mai il padre! L’incidente si è sviluppato nel quartiere di Liberty, nei pressi di New York, dove il ragazzo viveva con la famiglia ed i suoi due fratelli, anch’essi coinvolti nell’esplosione e rimasti feriti. LEGGI ANCHE >>> Omicidio di ...

Annalisa, arriva l'album "Nuda10": info e tracklist Parlando del brano in gara l'artista ha detto: " Dieci è la storia di un amore che non vuole finire ... Annalisa riparte, quindi, da Sanremo e sceglie di festeggiare i suoi dieci anni di carriera dal ...

Cardi B cambia look: capelli corti e rosa pastello, perché il pixie cut torna a fare tendenza Ma il trend vuole che sia divertente e sfacciato, quindi colorato di nuance pastello . Le prove arrivano dal nuovo post Instagram di Cardi B che, per festeggiare di aver fatto la storia con il ...

A Somma Vesuviana qualcuno vuole festeggiare il Carnevale, il sindaco risponde con l'ordinanza

In presidio i lavoratori dello spettacolo. "Siamo allo stremo" Firenze, 23 febbraio 2021 - La musica suona, ma non c'è nessuna voglia di festeggiare, anzi. Sono in ginocchio i lavoratori del mondo dello spettacolo. Il comparto era già in difficoltà prima che il C ...

