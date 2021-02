Uomini che uccidono le donne, strage senza fine: nel 2021 in Italia un femminicidio ogni 5 giorni (Di martedì 23 febbraio 2021) Un bollettino drammatico, che non si ferma mai: Victoria Osagie, Roberta Siragusa, Teodora Casasanta, Sonia Di Maggio, Piera Napoli, Luljeta Heshta, Lidia Peschechera, Clara Ceccarelli, Deborah ... Leggi su today (Di martedì 23 febbraio 2021) Un bollettino drammatico, che non si ferma mai: Victoria Osagie, Roberta Siragusa, Teodora Casasanta, Sonia Di Maggio, Piera Napoli, Luljeta Heshta, Lidia Peschechera, Clara Ceccarelli, Deborah ...

nzingaretti : Seguiamo con angoscia le notizie che arrivano dal #Congo. Dolore per la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e di… - sbonaccini : Profondo dolore per la morte dell’ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - ccstantz : RT @xzaynsmoon: Da bisex voglio dire una cosa. Tommaso non ha mai offeso la comunità lgbt+ ma sapete cosa mi ha davvero offeso? Le parole d… - NonSonoMicaGesu : RT @mambu__: -mezza lesbica -la mia comunità -voleva farsi tutti gli uomini della casa, come se la bisessualità non fosse contemplata T… -