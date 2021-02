Uccisi in Congo, Draghi accoglierà le salme dell'ambasciatore e del carabiniere (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 febbraio 2021 - Sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi ad accogliere le salme stasera all'aeroporto di Ciampino. Con lui ci saranno i ministri della Difesa Lorenzo Guerini e degli ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 febbraio 2021 - Sarà il presidente del Consiglio Marioad accogliere lestasera all'aeroporto di Ciampino. Con lui ci saranno i ministria Difesa Lorenzo Guerini e degli ...

matteorenzi : 43 e 30 anni. Servitori dello Stato, impegnati nella zona molto complessa dell’Africa centrale, in servizio per una… - La7tv : #atlantide La vignetta di @maurobiani dedicata all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e… - CarloCalenda : Addolorati per la morte dell'Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere che si trovava con lui, uccisi in Congo mentr… - AntonioParisi00 : Attacco in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere. Stasera il rientro dei feretri. ????. - certohesi : Un pensiero ai nostri connazionali uccisi in Congo ?? -