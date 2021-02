Seconda campagna di promozione verso nuovo standard televisivo DVB-T2

giusy_trimboli : RT @PiemonteInforma: 7.706, di cui 3.657 over80, i piemontesi che oggi hanno ricevuto il #vaccinoCovid A 430 è stata somministrata la secon… - ASLCittaTorino : RT @regionepiemonte: Oggi #23febbraio sono 7.706, di cui 3.657 #over80, le persone che hanno ricevuto il#vaccino contro il #COVID19. A 430… - marco_to66 : RT @PiemonteInforma: 7.706, di cui 3.657 over80, i piemontesi che oggi hanno ricevuto il #vaccinoCovid A 430 è stata somministrata la secon… - COVIDbot_ITA : RT @PiemonteInforma: 7.706, di cui 3.657 over80, i piemontesi che oggi hanno ricevuto il #vaccinoCovid A 430 è stata somministrata la secon… - COVIDbot_ITA : RT @regionepiemonte: Oggi #23febbraio sono 7.706, di cui 3.657 #over80, le persone che hanno ricevuto il#vaccino contro il #COVID19. A 430… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda campagna

Il Messaggero

Per questo i riflettori restano puntati sulle difficoltà dellavaccinale, che nonostante ...lavora ed esiste' la Regione ha chiesto il numero dei lotti 'e ci ha risposto' mentre la, ...Esattamente dodici mesi dopo il responsabile regionale delladi vaccinazione anti - Covid, ... Monza ha pagato un prezzo alto durante laondata in autunno: "Si è abbattuta in modo ...Secondo il contratto di AstraZeneca con l'Ue, l'azienda si era impegnata a fornire 180 milioni di dosi ai 27 paesi nel secondo trimestre, aggiunge il sito di Reuters. Il funzionario dell'Ue alla Reute ...«Oggi il presidente emanerà un’ ordinanza per istituzione in tutta la provincia di Brescia una zona arancione rafforzata” che prevede “anche la chiusura scuole elementari, dell’infanzia, nido» e altri ...