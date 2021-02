Sant’Antonio tatuato e con la siringa del vaccino. I simboli del Covid in un murale a Padova (Di martedì 23 febbraio 2021) A Padova è comparso un murale di Sant’Antonio dal titolo “Ci vorrebbe un miracolo”. Il santo tiene in braccio Gesù Bambino, ha una mano tatuata e il dito medio teso. Nell’altra mano impugna una siringa enorme di vaccino con la scritta Pfizer, anziché il tradizionale giglio. Anche Gesù ha un tatuaggio sul petto con la scritta Carpe diem. Il murale è comparso sui muri del parcheggio nel quartiere Arcella. Sant’Antonio tatuato ai tempi della pandemia L’autore, lo street art veneto Evyrein, ha voluto utilizzare uno dei simboli più importanti di Padova, Sant’Antonio, ambientandolo ai tempi della pandemia. Sulla pagina Facebook nel pubblicare la foto ha scritto in inglese “Saint Anthony, it would take a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Aè comparso undidal titolo “Ci vorrebbe un miracolo”. Il santo tiene in braccio Gesù Bambino, ha una mano tatuata e il dito medio teso. Nell’altra mano impugna unaenorme dicon la scritta Pfizer, anziché il tradizionale giglio. Anche Gesù ha un tatuaggio sul petto con la scritta Carpe diem. Ilè comparso sui muri del parcheggio nel quartiere Arcella.ai tempi della pandemia L’autore, lo street art veneto Evyrein, ha voluto utilizzare uno deipiù importanti di, ambientandolo ai tempi della pandemia. Sulla pagina Facebook nel pubblicare la foto ha scritto in inglese “Saint Anthony, it would take a ...

