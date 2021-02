sportli26181512 : #Rummenigge: “#Immobile? È sempre in grado di fare la differenza”: L’ad del #BayernMonaco elogia l’attaccante della… - pasqualinipatri : Rummenigge: “Abbiamo delle assenze, ma la squadra è motivata. Immobile? Fu ingiustamente criticato a Dortmund”… - laziopress : Rummenigge: “Abbiamo delle assenze, ma la squadra è motivata. Immobile? Fu ingiustamente criticato a Dortmund”… - LALAZIOMIA : Rummenigge: “Abbiamo delle assenze, ma la squadra è motivata. Immobile? Fu ingiustamente criticato a Dortmund”… -

Karl - Heinze, amministratore delegato del Bayern Monaco , vede nella pandemia l'occasione per ridurre le spese a fronte delle grandi difficoltà economiche del calcio. Del resto i ...... ha parlato così della partita e non solo: da ex attaccante dell'Inter,ha commentato ... Sarà la sfida trae Lewandowski. Che ne pensa? Sono entrambi molto bravi.l'anno ...Sono queste le parole a Sky Sport di Karl-Heinze Rummenigge, amministratore delegato del Bayern ... In vista del match di domani contro la Lazio, l’ad ha poi fatto una battuta su Ciro Immobile: “Ha ...Il CEO dei bavaresi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League di questa sera contro la Lazio.