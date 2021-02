Luci accese a teatro anche a Bollate e Saronno; amarezza e voglia di ripartire I VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Palcoscenici vuoti, sipari abbassati, dalla platea nessun applauso. A un anno dalla chiusura con lo scoppio della pandemia, i teatri italiani riaccendono per qualche ora le proprie Luci. Dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli, dal Donizetti di Bergamo al Giuditta Pasta di Saronno; sale grandi e piccole si sono illuminate lunedì 22 td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 23 febbraio 2021) Palcoscenici vuoti, sipari abbassati, dalla platea nessun applauso. A un anno dalla chiusura con lo scoppio della pandemia, i teatri italiani riaccendono per qualche ora le proprie. Dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli, dal Donizetti di Bergamo al Giuditta Pasta di; sale grandi e piccole si sono illuminate lunedì 22 td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Piccolo_Teatro : Anche noi, insieme ai teatri milanesi, aderiamo all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro!” Lunedì 22 febbraio, dall… - ilNotiziarioInd : Luci accese a teatro anche a Bollate e Saronno; amarezza e voglia di ripartire I VIDEO - Italiaefriends : I&f Arte Cultura Attualità 'Elisa Di Lupo' su LinkedIn con 'Luci accese nei Teatri' @elisadilupo @comunefi… - Lunanotizie : Luci accese per un notte nei Teatri di Latina, ma è presto per parlare di riapertura - - CSSUdine : RT @CSSUdine: OGGI FACCIAMO LUCE SUL TEATRO! Da ottobre 2020 le luci del nostro #Teatro sono sempre rimaste accese, è naturale quindi per n… -