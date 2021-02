Live non è la d’Urso rischia di chiudere: ecco il motivo e cosa accade ora (Di martedì 23 febbraio 2021) Live non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso che va in onda in prima serata la domenica e che ha superato le 70 puntate, potrebbe chiudere molto presto e non essere più riproposto. Una doccia fredda, se così fosse, quella che si abbatterebbe sulla conduttrice napoletana e anche sui suoi fan e i telespettatori affezionati al talk show di Canale 5. Come viene riportato da Dagospia in base ad alcune indiscrezioni raccolte, sembrerebbe che Live non è la d’Urso non abbia registrato ascolti soddisfacenti nelle ultime settimane e che, addirittura, i vertici di ‘Mediaset’ reputino lo share fatto nell’ultimo periodo non consono alla prima rete commerciale. Questo sembrerebbe il motivo della chiusura definitiva del programma. Quando verrà chiuso ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 febbraio 2021)non è la, il programma condotto da Barbarache va in onda in prima serata la domenica e che ha superato le 70 puntate, potrebbemolto presto e non essere più riproposto. Una doccia fredda, se così fosse, quella che si abbatterebbe sulla conduttrice napoletana e anche sui suoi fan e i telespettatori affezionati al talk show di Canale 5. Come viene riportato da Dagospia in base ad alcune indiscrezioni raccolte, sembrerebbe chenon è lanon abbia registrato ascolti soddisfacenti nelle ultime settimane e che, addirittura, i vertici di ‘Mediaset’ reputino lo share fatto nell’ultimo periodo non consono alla prima rete commerciale. Questo sembrerebbe ildella chiusura definitiva del programma. Quando verrà chiuso ...

Link4Universe : QUESTA SERA alle ore 20.00, conferenza NASA per mostrarci nuovi VIDEO E AUDIO da #Perseverance, da #Marte! Io sarò… - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - USConsMilan : Grazie a @WMckennie e @juventusfc per l'ottimo videomessaggio che invita tutti a conoscere di più sul… - annamariamoscar : @carmelitadurso E questo è un altro - Tiziana24054247 : Era ora Live non è la D'Urso chiude definitivamente, a rischio Domenica live -