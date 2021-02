Live – Non è la D’Urso chiude (Di martedì 23 febbraio 2021) Barbara D'Urso Questa è una storia che parte da lontano. Precisamente dalla scorsa primavera quando vi preannunciammo l’imminente escalation di Alfonso Signorini a discapito di Barbara D’Urso a Cologno Monzese. Un progetto che necessitava di una lunga gestazione, come sempre succede quando l’editore deve prendere decisioni importanti: non si può mettere d’emblée Carmelita in un angolo. E così in questi mesi abbiamo assistito a una mega edizione del Grande Fratello Vip, targato Signorini, che di fatto ha inglobato quel GF Nip, tanto annunciato dalla D’Urso ma mai tornato in onda dal 2019 (a fronte di ascolti in linea con il primo GF Vip di Signorini). Ora l’ultimo (o forse il penultimo) tassello: la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso. Dagospia annuncia che tra fine marzo e inizio aprile “il talk show più ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021) Barbara D'Urso Questa è una storia che parte da lontano. Precisamente dalla scorsa primavera quando vi preannunciammo l’imminente escalation di Alfonso Signorini a discapito di Barbaraa Cologno Monzese. Un progetto che necessitava di una lunga gestazione, come sempre succede quando l’editore deve prendere decisioni importanti: non si può mettere d’emblée Carmelita in un angolo. E così in questi mesi abbiamo assistito a una mega edizione del Grande Fratello Vip, targato Signorini, che di fatto ha inglobato quel GF Nip, tanto annunciato dallama mai tornato in onda dal 2019 (a fronte di ascolti in linea con il primo GF Vip di Signorini). Ora l’ultimo (o forse il penultimo) tassello: la chiusura anticipata di– Non è la. Dagospia annuncia che tra fine marzo e inizio aprile “il talk show più ...

Link4Universe : QUESTA SERA alle ore 20.00, conferenza NASA per mostrarci nuovi VIDEO E AUDIO da #Perseverance, da #Marte! Io sarò… - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - rtl1025 : ???? #Amadeus : 'Sarà un #Sanremo2021 giovane all'insegna della #GenerazioneZ, non solo nella musica e negli artisti… - cristinascat10 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Live non è La d'Urso chiude: ascolti troppo bassi per Barbara d'Urso - #pomeriggio5 #livenoneladurso #domenicalive ht… - Ileniad_ : RT @defencelessziam: Mi danno un fastidio da morire quelli che commentano le azioni dei concorrenti senza seguire la live ?? quello che esce… -