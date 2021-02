Il governatore Fontana insiste per riaprire: “Meglio 4 al ristorante di 24 in casa. La gente è esasperata” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governo Draghi è partito con il piede giusto? “Per quanto mi riguarda, sì. Il ministro Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i rappresentanti del turismo. La ministra Gelmini mi è sembrata molto aperta sui problemi che riguardano il nostro territorio”: il governatore Attilio Fontana, intervistato da Repubblica, utilizza parole di elogio per l’approccio dei ministri sul tema delle restrizioni anti-Covid. L’unico punto su cui insiste sono le riaperture: “Lo ripeto da mesi. Rischiamo di essere sempre più vittime del virus. Continuiamo ad inseguirlo invece di cercare di anticiparlo. Ci sono alcuni comportamenti inaccettabili che ormai abbiamo capito che favoriscono il contagio. E giusto porre dei limiti generalizzati su quei comportamenti. Mentre si devono prendere ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governo Draghi è partito con il piede giusto? “Per quanto mi riguarda, sì. Il ministro Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i rappresentanti del turismo. La ministra Gelmini mi è sembrata molto aperta sui problemi che riguardano il nostro territorio”: ilAttilio, intervistato da Repubblica, utilizza parole di elogio per l’approccio dei ministri sul tema delle restrizioni anti-Covid. L’unico punto su cuisono le riaperture: “Lo ripeto da mesi. Rischiamo di essere sempre più vittime del virus. Continuiamo ad inseguirlo invece di cercare di anticiparlo. Ci sono alcuni comportamenti inaccettabili che ormai abbiamo capito che favoriscono il contagio. E giusto porre dei limiti generalizzati su quei comportamenti. Mentre si devono prendere ...

