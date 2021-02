Grande Fratello Vip 5, diretta interrotta questa notte: il web insorge (Di martedì 23 febbraio 2021) questa notte il Grande Fratello Vip 5 interromperà la consueta diretta nella fascia oraria che va dall’1.00 alle 9.00. Il comunicato è arrivato qualche ora fa sui profili social ufficiali del reality: La giustificazione che la macchina del Grande Fratello Vip 5 avrebbe dato al pubblico sarebbe legata ad interventi tecnici già programmati. Eppure il pubblico sembra non aver accettato di buon grado questa spiegazione. Il perché è presto spiegato. Il pubblico, stando a quanto riportato dal blog di IsaeChia, avrebbe visto in questo intervento un modo per “celare” le dinamiche più “succose”. Che, puntualmente, si svolgerebbero di notte. Non solo. Diversi telespettatori avrebbero preso una posizione molto dura nei confronti del ... Leggi su trendit (Di martedì 23 febbraio 2021)ilVip 5 interromperà la consuetanella fascia oraria che va dall’1.00 alle 9.00. Il comunicato è arrivato qualche ora fa sui profili social ufficiali del reality: La giustificazione che la macchina delVip 5 avrebbe dato al pubblico sarebbe legata ad interventi tecnici già programmati. Eppure il pubblico sembra non aver accettato di buon gradospiegazione. Il perché è presto spiegato. Il pubblico, stando a quanto riportato dal blog di IsaeChia, avrebbe visto in questo intervento un modo per “celare” le dinamiche più “succose”. Che, puntualmente, si svolgerebbero di. Non solo. Diversi telespettatori avrebbero preso una posizione molto dura nei confronti del ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la SEMI… - santarosalba : RT @manu98485215: @pomeriggio5 Barbara domanda a morra di spiegare lo sguardo di garko al grande fratello quando lo ha salutato. Gli occhi… - andrwcox : non guardò il grande fratello, mi basta leggere i tweet di @xannygus , meglio della diretta -