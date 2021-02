Daniele Leali, il pr amico di Alberto Genovese beccato a una festa abusiva in un bar: all’arrivo della polizia scappa (Di martedì 23 febbraio 2021) C’era anche Daniele Leali, il pr amico di Alberto Genovese, tra le persone sorprese dagli agenti della polizia locale a una festa abusiva in un bar in zona Citylife a Milano. Come riferisce il Corriere della Sera, erano circa le 23 di venerdì scorso quando, durante un controllo di routine, due pattuglie hanno notato un vai e vieni sospetto intorno a un bar di una stradina laterale vicino a piazza Buonarroti: quando si sono avvicinati, gli agenti hanno scoperto che nel locale c’erano una quindicina di persone, per lo più senza mascherina, che bevevano, parlavano e ridevano in aperta violazione delle norme anti-Covid. I vigili hanno quindi chiesto i documenti a tutti i partecipanti alla festa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) C’era anche, il prdi, tra le persone sorprese dagli agentilocale a unain un bar in zona Citylife a Milano. Come riferisce il CorriereSera, erano circa le 23 di venerdì scorso quando, durante un controllo di routine, due pattuglie hanno notato un vai e vieni sospetto intorno a un bar di una stradina laterale vicino a piazza Buonarroti: quando si sono avvicinati, gli agenti hanno scoperto che nel locale c’erano una quindicina di persone, per lo più senza mascherina, che bevevano, parlavano e ridevano in aperta violazione delle norme anti-Covid. I vigili hanno quindi chiesto i documenti a tutti i partecipanti alla...

