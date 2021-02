Camogli (Ge): cimitero frana in mare, 200 bare sulla spiaggia (Di martedì 23 febbraio 2021) Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia sotto all'area cimiteriale, aggravata con ogni probabilità dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia sotto all'area cimiteriale, aggravata con ogni probabilità dalle violenteggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anni L'articolo proviene da Firenze Post.

emergenzavvf : Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e… - raffaellapaita : Immagini spaventose da #Camogli dove è crollato un cimitero in mare. Le nostre proposte: riattivare l’unità di miss… - repubblica : Frana parte del cimitero di Camogli, centinaia di bare in mare: Un gruppo di operai ha rischiato di precipitare. L'… - infoitinterno : Dal Nord Ovest - Bare in mare per la frana al cimitero di Camogli - FirenzePost : Camogli (Ge): cimitero frana in mare, 200 bare sulla spiaggia -