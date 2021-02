Bayern, Lewandowski: “Contro la Lazio abbiamo fatto una partita fantastica” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha commentato il successo dei bavaresi Contro la Lazio in Champions League: "E' stata una partita e una serata fantastica, quello che abbiamo fatto stasera è qualcosa di speciale". Il polacco ha aperto le marcature all'Olimpico ma poi il punteggio è stato arrotondato dalla squadra di Flick che ha vinto 4-1. "Tutti oggi abbiamo mostrato tanta forza e una qualità migliore ma possiamo fare più -riprende Lewandowski -. "Io non ho avuto grandi occasioni ma ho giocato per la squadra. Il Bayern vince con tutto il gruppo e non grazie ai singoli. Il mio primo gol? Ho sfruttato l'errore del difensore della Lazio ma poi abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'attaccante delMonaco Robertha commentato il successo dei bavaresilain Champions League: "E' stata unae una serata, quello chestasera è qualcosa di speciale". Il polacco ha aperto le marcature all'Olimpico ma poi il punteggio è stato arrotondato dalla squadra di Flick che ha vinto 4-1. "Tutti oggimostrato tanta forza e una qualità migliore ma possiamo fare più -riprende-. "Io non ho avuto grandi occasioni ma ho giocato per la squadra. Ilvince con tutto il gruppo e non grazie ai singoli. Il mio primo gol? Ho sfruttato l'errore del difensore dellama poi...

