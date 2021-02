Agguato in Congo: rientrate le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era programmato per le 23 di martedì sera l’arrivo dell’aereo adibito al trasporto delle salme dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Entrambi sono stati uccisi in un Agguato. L’aereo è decollato da Goma nel tardo pomeriggio è atterrato poco dopo le 11 di sera, ad attenderli la più alta rappresentanza goverantiva. Assente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a causa di un malore; come comunicato dall’ufficio stampa del Quirinale infatti, il Capo dello Stato è stato colpito da un disturbo vestibolare che non gli ha permesso di presenziare all’arrivo delle salme. rientrate le salme di Luca ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era programmato per le 23 di martedì sera l’arrivo dell’aereo adibito al trasporto delleitaliano ine del. Entrambi sono stati uccisi in un. L’aereo è decollato da Goma nel tardo pomeriggio è atterrato poco dopo le 11 di sera, ad attenderli la più alta rappresentanza goverantiva. Assente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a causa di un malore; come comunicato dall’ufficio stampa del Quirinale infatti, il Capo dello Stato è stato colpito da un disturbo vestibolare che non gli ha permesso di presenziare all’arrivo delleledi...

