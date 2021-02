Verso lo stop di un altro mese del divieto di spostamento tra Regioni. Oggi Cdm

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarà prorogato almeno fino al 27 marzo il decreto in scadenza giovedì prossimo. Pressing dei Governatori per rivedere i parametri che determinano i colori per zone e indennizzi immediati per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso stop

Sarà prorogato almeno fino al 27 marzo il decreto in scadenza giovedì prossimo. Pressing dei Governatori per rivedere i parametri che determinano i colori per zone e indennizzi immediati per le ...Si vauna proroga delloagli spostamenti tra le Regioni per altri 30 giorni , fino al 25 marzo . Dopo l'incontro con i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini , anche i governatori hanno ...Ieri incontro con i ministri Gelmini e Speranza: ok delle Regioni. La decisione finale questa mattina in Consiglio dei Ministri.Giro di vite per Emilia Romagna, Campania e Molise. Gelmini e Speranza hanno incontrato i governatori in vista del Cdm sulle restrizioni ...