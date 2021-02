Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta? La verità di Lorenzo Riccardi (Di lunedì 22 febbraio 2021) È un periodo d’oro per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. La coppia è nata nel 2019 sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove a Lorenzo era stato offerto il trono da Maria De Filippi, dopo essere stato rifiutato da Sara Affi Fella. Per lui, soprannominato Il Cobra, dalla battuta pronta e dalla risata contagiosa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 febbraio 2021) È un periodo d’oro per. La coppia è nata nel 2019 sotto i riflettori di, dove aera stato offerto il trono da Maria De Filippi, dopo essere stato rifiutato da Sara Affi Fella. Per lui, soprannominato Il Cobra, dalla battuta pronta e dalla risata contagiosa, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - MinisteroSalute : #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Dercole69 : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… - __Ella_____ : RT @StalkerAnsya: “miO pAdRe nOn è uNo di qUegLi uOmiNi” sì beh nemmeno il mio e infatti è il primo a dire che gli uomini sono delle merde… -