Totti, tutta la verità sulla Roma. E un messaggio a Friedkin (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma - Dopo De Rossi, ecco un altro Romanista ospite di Christian Vieri. Questa sera Francesco Totti è intervenuto sulla Bobo Tv , il canale social aperto dall'ex centravanti dell'Inter insieme ad ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021)- Dopo De Rossi, ecco un altronista ospite di Christian Vieri. Questa sera Francescoè intervenutoBobo Tv , il canale social aperto dall'ex centravanti dell'Inter insieme ad ...

CorSport : #Totti , tutta la verità sulla #Roma . E un messaggio a #Friedkin ?? - sportli26181512 : #Totti, tutta la verità sulla #Roma. E un messaggio a Friedkin: L'ex capitano giallorosso ospite di Vieri sui socia… - lo_ferrante64 : @GiuliAsr1927 Mi dici tutta sta storia su Totti cosa è ..? - Andrea51387457 : @emilianoavanti @joe_tarallo @Fabius40884986 Sto vedendo no schifo qua su twitter tutti a insultare totti perché ha… - bakotipe : @RAttivo @Lupetto979 @F4Fake2 Se la me te non mi inganna non andava bene neanche quando lo faceva Totti. La sua buo… -