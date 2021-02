Tim in campo, un miliardo per i diritti tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Entra in campo anche Tim nella partita per i diritti tv della Serie A, affiancandosi a Dazn. Il gruppo telefonico ha infatti confermato le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg riguardo la partnership con la piattaforma di streaming, in pole per aggiudicarsi la trasmissione dell’intero campionato per il triennio 2021/24. Un accordo che era già nell’aria, anticipato all’Ansa anche dal patron del Torino Urbano Cairo nei giorni scorsi, e che può ulteriormente ampliare il vantaggio per Dazn nella corsa ai diritti tv della Serie A.Tim, ha spiegato l’azienda in una nota, “non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024” ma “ha sottoscritto un’intesa volta a integrare l’accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Entra inanche Tim nella partita per itv della Serie A, affiancandosi a Dazn. Il gruppo telefonico ha infatti confermato le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg riguardo la partnership con la piattaforma di streaming, in pole per aggiudicarsi la trasmissione dell’intero campionato per il triennio 2021/24. Un accordo che era già nell’aria, anticipato all’Ansa anche dal patron del Torino Urbano Cairo nei giorni scorsi, e che può ulteriormente ampliare il vantaggio per Dazn nella corsa aitv della Serie A.Tim, ha spiegato l’azienda in una nota, “non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l’assegnazione deitelevisivi per il triennio 2021/2024” ma “ha sottoscritto un’intesa volta a integrare l’accordo di distribuzione già in essere, anche nei termini economici, ...

Calcio e finanza rivela piani di Suning con documento esclusivo ...Inter e i piani di Suning? Calcioefinanza è entrata in possesso delle comunicazioni fatte da Tim ... l'Inter rimane in una posizione forte per lottare per il titolo quest'anno, e fuori dal campo, il ...

