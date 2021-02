Serie A | Juventus-Crotone | le formazioni ufficiali

tuttosport : #Buffon si riprende la #Juve: contro il Crotone dal 1' - tuttosport : #Juve, i #convocati per la gara con il Crotone - tuttosport : #Pjanic, che elogio ad #Allegri sui social - 4dois3um : ????| Juventus x Crotone ??| Serie A rodada 23 ??| Allianz Stadium ?| 16:45 (@SporTV) - gemin_steven98 : RT @SkySport: Juventus-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusCrotone Alle 20:45 Su Sky Sport Serie A ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus

Commenta per primo Sono da poco ufficiali le formazioni di Juve e Crotone, in campo alle 20.45 per il posticipo della 23esima giornata diA:(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo Crotone (4 - 4 - 2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, ......ha vinto più incontri inA (sei su otto, come la Lazio). Sono sette i precedenti totali: cinque vittorie bianconere e due pareggi, negli ultimi due incroci. LE FORMAZIONI UFFICIALI:(4 ...Il match tra Juventus e Crotone è il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.La diretta di Juventus-Crotone, partita valida per la 23a giornata di Serie A che si gioca stasera, lunedì 22 febbraio alle ore 20:45 ...