Roma, il sampietrino a forma di cuore che in pochi conoscono (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sapevate che a Roma c’è un sampietrino a forma di cuore dal grande fascino e che viene fotografato da tutti i Romanticoni che fanno un giro nella capitale apposta per inquadrarlo? Andiamo a scoprire insieme quale meravigliosa storia c’è dietro! LEGGI ANCHE — Piazza San Pietro, le fontane gemelle nascondono una curiositï¿œ che in pochi conoscono A Roma c’è un Romantico sampietrino a forma di cuore: ecco dove potete trovarlo è qual è la Romantica storia che ci racconta perché si trova lì. Foto: KikapressDove si trova il sampietrino a forma di cuore Andiamo con ordine. Il celebre sampietrino a ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sapevate che ac’è undidal grande fascino e che viene fotografato da tutti inticoni che fanno un giro nella capitale apposta per inquadrarlo? Andiamo a scoprire insieme quale meravigliosa storia c’è dietro! LEGGI ANCHE — Piazza San Pietro, le fontane gemelle nascondono una curiositï¿œ che inc’è unnticodi: ecco dove potete trovarlo è qual è lantica storia che ci racconta perché si trova lì. Foto: KikapressDove si trova ildiAndiamo con ordine. Il celebrea ...

sampietrino : Buongiorno Roma! Sunrise for February 22, 2021 at 06:55AM - sampietrino : Campo dei Fiori ph @nightcrawler1986 #romebynight #romadinotte #nightinthecity #sampietrino #sanpietrino… - bcc_unigre : Roma da capitale dell’impero alla fine della città antica. Intervista di @VaticanNews a Massimilano Ghilardi docen… - RMorgi : RT @sampietrino: Vicolo: una croce di case che si chiamano piano, e non sanno ch'è paura di restare sole nel buio. – Salvatore Quasimodo p… - sampietrino : Vicolo: una croce di case che si chiamano piano, e non sanno ch'è paura di restare sole nel buio. – Salvatore Quasi… -